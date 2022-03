Russia-Uzbekistan: Cremlino, Putin e Mirziyoyev confermano interesse a rafforzare partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e l'omologo uzbeko Shavkat Mirziyoyev hanno confermato il reciproco interesse a rafforzare il partenariato strategico e l'alleanza tra Mosca e Tashkent. Lo riferisce il servizio stampa del Cremlino, al termine della telefonata tra i due capi di Stato. "Sono state discusse questioni di attualità della cooperazione bilaterale, compresa l'attuazione degli accordi raggiunti a seguito della visita del presidente dell'Uzbekistan in Russia nel novembre 2021", si legge nel messaggio. In particolare Putin e Mirziyoyev hanno espresso la volontà di ampliare i legami nella sfera politica, commerciale, economica ed umanitaria. I capi di Stato si sono poi scambiati le congratulazioni per il 30mo anniversario dell'instaurazione delle relazioni diplomatiche tra la Russia e l'Uzbekistan. Putin e Mirziyoyev hanno convenuto di proseguire i contatti a vari livelli. (Rum)