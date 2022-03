Lazio: Zingaretti visita istituto Garibaldi a Roma e pianta ulivo per "progetto Ossigeno" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La piantumazione di quest’ultimo albero, non rappresenta la fine di un progetto ma è l'inizio di un nuovo ciclo della vita. C’è un filo sottile che unisce il progetto Ossigeno e la targa che oggi dedichiamo alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due uomini immensi che hanno seminato in noi le radici della legalità. Quindi un gesto dal doppio valore simbolico, che ha dentro tutta l’urgenza di attuare le pratiche per combattere le mafie e in difesa dell’ambiente per costruire un mondo migliore e più pulito da lasciare ai nostri figli”, ha aggiunto il governatore. “Eventi come quello di oggi sono un momento importante di crescita e riflessione, sia individuale che collettiva, che ci aiutano nell’arduo e prezioso compito di costruire i cittadini di domani. Aderendo all’iniziativa Ossigeno con il Progetto 'Mille alberi al Garibaldi' abbiamo voluto perseguire obiettivi sia di natura sociale che ecologica, consapevoli che questi due aspetti sono non solo imprescindibili ma allo stesso tempo inseparabili tra loro. e che oggi vengono ulteriormente rafforzati dalla presenza di questa importantissima targa posta in ricordo dei giudici Falcone e Borsellino", ha commentato il preside dell’Istituto Giuseppe Garibaldi di Roma, Andrea Pontarelli. (segue) (Rer)