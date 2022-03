Francia: Le Pen contro Melenchon, niente amnistia per gilet gialli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle elezioni presidenziali francesi, Marine Le Pen, ha annunciato che in caso di elezione non darà l'amnistia ai 'gilet gialli' condannati, a differenza di quanto annunciato ieri dal leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon. Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiofonica "France info", Le Pen ha definito i militanti del movimento come persone di "estrema sinistra" che durante le passate manifestazioni si sono resi protagonisti di atti vandalici contro beni pubblici e polizia. "Ad un certo punto bisogna dare prova di fermezza anche nei confronti di questi gruppi di estrema sinistra che del resto sono quelli che attaccano i meeting dei loro avversari", ha detto Le Pen.(Frp)