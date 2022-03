Pnrr: Palmucci (Enit), non solo ripresa per turismo ma crescita oltre aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie anche al Pnrr “saremo in grado di fare ancora meglio rispetto alle previsioni” nell’ambito del settore turistico. Così il presidente di Enit, Giorgio Palmucci, in occasione della presentazione della 46a edizione Hospitality - Il salone dell'accoglienza, a Riva del Garda. “Non ci sarà solo una ripresa dopo la pandemia: avremo la possibilità di vedere crescere il turismo in Italia in maniera superiore al passato”, ha aggiunto ricordando la necessità “di aiutare le imprese del settore da affrontare le sfide del futuro”. (Rin)