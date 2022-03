Ucraina: Blangiardo (Istat), da guerra rischio impatto su Pil ben oltre lo 0,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le stime negative della Banca centrale europea sulla crescita "sono, effettivamente, vicine alla realtà dei fatti. Si era, a suo tempo, prevista una ripresa importante, tant'è che si diceva che ad aprile avremmo raggiunto il Pil che c’era prima della caduta derivante dalla pandemia, ma in realtà non sarà così: purtroppo la situazione, quel che è successo, ci porta ad immaginare che le stime che erano state avanzate debbano essere ridotte. Al momento si ritiene, come conseguenza, che si possa perdere uno 0,7 per cento in termini di Prodotto interno lordo, ma il rischio è che i valori, alla fine, possano diventare anche decisamente più grandi". Lo ha detto a Skytg24, ospite di "Buongiorno", Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. (Rin)