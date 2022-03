Covid: in Sardegna l'84.8 per cento della popolazione è vaccinato, morti quasi raddoppiati rispetto al 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 1.356.062, pari all’84,8 per cento della popolazione complessiva, i sardi vaccinati fino a oggi. Ma l'obiettivo del 90 per cento entro l'estate rimane lontano, tenuto conto del calo registrato nell'ultimo mese sia delle prime dosi che delle booster. Secondo Agenas, resta alta la pressione sui reparti ospedalieri: mentre in Italia l’occupazione media delle terapie intensive cala al 5 per cento e quella dei posti Covid in area medica è al 13 per cento, nell’Isola le intensive risalgono al 10 per cento, al limite della soglia di attenzione, mentre in area medica si arriva al 20 per cento (oltre la soglia del 15 per cento). Sul fronte dei decessi l’Isola conta 2153 morti, 100 solo nell’ultimo mese. Lo scorso anno, in questo periodo, erano 1.209. (Rsc)