Fvg: Cassazione, il Territorio libero di Trieste non esiste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Territorio libero di Trieste “giuridicamente non è mai esistito e non esiste” e non è quindi soggetto a un regime fiscale speciale. La Corte di Cassazione ha respinto in via definitiva il ricorso presentato da associazioni e cittadini che reclamavano l’indipendenza fiscale della città in applicazione del Trattato di Pace del 1947, che avrebbe escluso il territorio dal pagamento dell’Iva e di altre imposte della Repubblica italiana. Le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito come l’appartenenza di Trieste allo Stato italiano risulti in modo evidente dalla legge costituzionale del 1963, che ha riconosciuto il Friuli Venezia Giulia come regione autonoma con capoluogo Trieste, confermando così le sentenze già emesse in primo grado e in grado di appello. Il ricorso era portato avanti da quasi 500 tra cittadini, associazioni e imprese, che dal 2017 si erano rifiutati di pagare le tasse intentando un’azione legale contro Presidenza del Consiglio, ministero dell’Economia, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Dogane e Inps.(Frt)