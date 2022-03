Ucraina: Blangiardo (Istat), da conflitto ulteriore colpo a ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con l’impatto negativo della pandemia alle spalle "si era immaginato, ma in maniera molto realistica, con dei dati che in qualche modo confermavano ciò che si pensava, che saremmo stati in grado di rialzare la testa rispetto al colpo subito per effetto del Covid: sia dal punto di vista del Pil che di quelle che sono le grandi variabili di natura economica come il fatturato, la produzione industriale, la stessa occupazione". Lo ha detto a Skytg24, ospite di "Buongiorno", Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. La guerra "ha indubbiamente inferto un ulteriore, grande, colpo - ha aggiunto -. Non siamo ancora in grado di dire come andrà a finire, quali saranno, facendo i conti, gli effetti che deriveranno, ma certamente c’è stato un blocco rispetto a quello che era la speranza di ripresa e stiamo, a questo punto, gestendo una situazione nella quale si vive un po' giorno per giorno, con dei rischi di peggioramento ulteriore rispetto a ciò che abbiamo vissuto nelle 24 ore precedenti". (Rin)