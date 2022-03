Ucraina: Mulè, forze armate più efficienti per essere credibili negli scenari geopolitici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La ricchezza, l’accuratezza e la profondità assicurate dall’Agenzia Nova sono per chiunque usufruisce del servizio, garanzia di affidabilità" Giorgio Mulè

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- È importante arrivare al 2 per cento del Pil armonizzando i sistemi di difesa affinché siano in grado di integrarsi e 'dialogare', con quelli degli altri Paesi, in ambito Nato e Ue. Lo ha detto a Radio InBlu il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia. "Lo sforzo non è quello di costruire armi, ma di avere forze armate all'avanguardia in grado di esportare pace, soprattutto nell'interesse dell'Italia, nei teatri della geopolitica internazionale, come quello africano e mediorientale. Ciò si può fare - ha spiegato - se si hanno capacità difensive tali da essere riconosciuti come un interlocutore credibile dai governi locali". Per Mulè "il 2 per cento obbedisce a una esigenza legata all'ammodernamento di sistemi di difesa, come la componente cingolata dell'esercito, ormai vetusta. E soprattutto obbedisce a un progresso industriale che partendo dalla ricerca militare approda al settore civile come ad esempio nel caso di droni o satelliti", ha concluso il sottosegretario. (Rin)