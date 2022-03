Polonia: ministro Giustizia, è stata l’Ue a costruire la potenza di Putin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stata l’Unione europea a costruire la potenza del presidente russo Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro della Giustizia polacco, Zbigniew Ziobro, in un’intervista al settimanale “Do Rzeczy”. “Putin ha paura della Nato”, ha detto, “è un bandito e i banditi hanno sempre paura del più forte. E’ per questo che ha giocato impunemente con l’Ue”. “Occorre dirlo onestamente e ad alta voce: l’Ue in larga misura ha contribuito alla costruzione del suo potere”, ha dichiarato Ziobro. Il guardasigilli ha continuato dicendo che “in questa situazione”, con oltre due milioni di profughi dall’Ucraina oramai in Polonia, “il trattenimento delle risorse dal Fondo europeo per la ripresa destinate alla Polonia, che all’inizio era uno scandalo, è diventato una vergogna”. (Vap)