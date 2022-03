Pnrr: Giovannini, bene riforma per semplificare gestione della risorsa idrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’investimento in una buona gestione della risorsa idrica non passa solo attraverso gli investimenti fisici, ma anche per l’efficacia del relativo sistema di governance: una delle riforme del Pnrr ha proprio a che fare con la velocizzazione e la semplificazione degli interventi per mettere in sicurezza le risorse idriche. Lo ha detto Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, intervenendo oggi alla presentazione dei dati “Blue Book” a cura di Istat, Cdp e Utilitalia, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua. “Non si tratta di una questione a cui deve prestare attenzione solo il governo centrale: il sistema esistente prevede un ruolo importante in capo a Regioni, province autonome e concessionari, che purtroppo non sempre seguono le linee guida e le indicazioni dettate dal ministero”, ha detto, aggiungendo che si sta già lavorando ai decreti di attuazione della riforma. (Rin)