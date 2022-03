Ucraina: consigliere del sindaco di Vilnius incoraggia guerriglia contro propaganda russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini lituani dovrebbero fare di tutto per contrastare la propaganda russa su Internet. Lo ha detto il consigliere del sindaco della città lituana di Vilnius, Karolis Zukauskas, stando a quanto riferisce il portale web "Lrt". Tra i suggerimenti proposti da Zukauskas sul suo profilo Facebook a coloro che intendono fare la propria parte per ostacolare la propaganda del Cremlino, c'è l'acquisto di falsi profili di social network russi e schede Sim virtuali per diffondere massicciamente informazioni sulle azioni della Russia in Ucraina. Zukauskas ha sostenuto che queste iniziative sono utili in quanto attirano l’attenzione dei cittadini russi. Il consigliere ha fatto l’esempio di alcuni commenti pubblicati da utenti lituani sui profili di banche russe: a questi post sono seguite dei messaggi degli stessi istituti di credito in cui si invitano i cittadini russi a diffidare da quelle che vengono definite “solo voci”. “Questa è una buona cosa: negare le voci spesso contribuisce a diffonderle ulteriormente", ha detto il consigliere municipale. Zukauskas ha inoltre incoraggiato i suoi follower a pubblicare commenti sotto i post di politici e opinionisti russi, poiché molti di loro sostengono la guerra in Ucraina oppure scelgono di non parlarne affatto. L'invito di Zukauskas ai suoi concittadini si aggiunge al numero crescente di iniziative civiche che si propongono di contrastare la disinformazione russa su Internet. Tra le iniziative più popolari, c'è quella del gruppo di pirati informatici Anonymous, che suggerisce di scrivere informazioni sulle azioni della Russia nelle recensioni di Google Maps di famosi monumenti, ristoranti e hotel russi.(Sts)