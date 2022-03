Pakistan: mozione di sfiducia, Assemblea nazionale convocata per il 25 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Assemblea nazionale del Pakistan, la camera bassa, Asad Qaiser, ha convocato l’aula per il 25 marzo. La convocazione è su richiesta dell’opposizione, che l’8 marzo ha presentato una mozione di sfiducia nei confronti del primo ministro, Imran Khan. In base all’articolo 54 della Costituzione quando almeno il 25 per cento dei membri lo richiede, il presidente dell’Assemblea ha tempo 14 giorni per la convocazione. In questo caso il limite è stato superato perché il 22 e 23 marzo la camera verrà utilizzata per il consiglio dei ministri degli Esteri dell’Organizzazione della cooperazione islamica (Oic). Qaiser ha spiegato che quella del 25 marzo è la prima data utile e ha citato l’articolo 254 della carta costituzionale, in base al quale il compimento di un atto che dovrebbe essere espletato in un determinato periodo non viene invalidato per il solo motivo di essere svolto al di fuori di tale periodo. (segue) (Inn)