Pakistan: mozione di sfiducia, Assemblea nazionale convocata per il 25 marzo (2)

- La questione della data, su cui ci sono state polemiche da parte dell’opposizione, è arrivata anche alla Corte suprema, per istanza dell’associazione degli avvocati patrocinanti presso la massima corte (Scba, Supreme Court Bar Association). Il giudice capo, Umar Ata Bandial, ha risposto alla petizione affermando di non ritenere opportuno interferire nelle procedure dell’Assemblea nazionale. Alla Corte suprema, attraverso il procuratore generale Khalid Jawed Khan, si è rivolto anche il governo, per chiedere un’interpretazione dell’articolo 63-A della Costituzione, riguardante il decadimento di parlamentari che non si attengono alla posizione del partito di appartenenza. Lo stesso giudice capo Bandial ha osservato che il voto di un membro appartenente a un partito politico è da considerarsi un “diritto collettivo”. (segue) (Inn)