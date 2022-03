Pakistan: mozione di sfiducia, Assemblea nazionale convocata per il 25 marzo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il clima politico si è surriscaldato dopo l’intenzione espressa da alcuni esponenti del Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), il partito del primo ministro, di votare la sfiducia. Tra loro Raja Riaz, che ha riferito che ci sono “più di 24 membri che voteranno contro Khan secondo coscienza”. Il premier ha chiesto al presidente dell’Assemblea di avviare presso la Commissione elettorale la procedura di destituzione per violazione della disciplina di partito. I deputati dissidenti venerdì scorso si sono rifugiati nella Sindh House, un edificio pubblico usato come foresteria per i funzionari della provincia del Sindh, sostenendo di temere per la propria vita dopo essere stati bersagliati di accuse di corruzione. Sostenitori del Pti hanno protestato fuori e dentro l’edificio accusandoli di essere dei “voltagabbana” ed è dovuta intervenire la polizia per sgomberare i manifestanti. (segue) (Inn)