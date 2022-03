Pakistan: mozione di sfiducia, Assemblea nazionale convocata per il 25 marzo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra gli alleati della maggioranza ci sono stati inviti a considerare altre opzioni. Chaudhry Parvez Elahi, della Lega musulmana del Pakistan Quaid (Pml-Q), che appoggia il governo con i suoi cinque membri, ha avvertito il premier che sta perdendo sostegno. Il coordinatore del Movimento Muttahida Qaumi (Mqm), Khalid Maqbool Siddiqui, ha affermato di ritenere improbabile che Khan riesca a rimanere in carica. In sostanza, i due partiti hanno suggerito altre possibilità, per salvare il governo del Pti senza Khan. Il ministro degli Esteri, Shah Mahmood Qureshi, ha risposto che nel Pti “non c’è spazio” per questa eventualità. (segue) (Inn)