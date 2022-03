Covid: oggi in Friuli Venezia Giulia 288 nuovi contagi e due decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi in Friuli Venezia Giulia si registrano 288 nuovi contagi. Su 1.531 tamponi molecolari sono state rilevate 74 positività, con una percentuale del 4,83 per cento. Sono inoltre 1.950 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 214 casi (10,97 per cento). Lo ha comunicato il vicepresidente della regione e assessore alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a quattro, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 136. Si registrano i decessi di due persone: un uomo di 91 anni di Pordenone e uno di 72 anni di Trieste. (Frt)