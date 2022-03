Imprese: al via la 10ma edizione della Global Money Week dedicata all’educazione finanziaria dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inizia la decima edizione della Global Money Week. Dal 21 al 27 marzo, istituzioni pubbliche e private, associazioni, università ed enti di ricerca italiani e di oltre 100 Paesi del mondo coinvolgeranno i giovani in oltre 200 iniziative di educazione finanziaria. Il tema della Global Money Week 2022, riferisce una nota, è “Costruisci il tuo futuro, gestisci bene il tuo denaro”. Un messaggio essenziale per le nuove generazioni, che evidenzia l’importante legame tra la gestione delle proprie risorse finanziarie e la costruzione del proprio futuro. La campagna è promossa dall’Ocse-Infe e coordinata in Italia dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria (Comitato Edufin) con il contributo organizzativo della Banca d’Italia. La Global Money Week è una manifestazione internazionale che punta all'educazione dei più giovani, dalla prima infanzia agli anni dell'università. Durante questa settimana parleremo di risparmio, pianificazione finanziaria, strumenti di pagamento, di investimento e assicurativi, scelte e finanza comportamentale e, guardando al futuro, previdenza, economia circolare e sostenibilità. Le attività saranno diverse in funzione dell’età. Per i più piccoli ci saranno laboratori, come quelli dedicati alla semina di un orto e alla creazione di personaggi di fantasia, favole, racconti in modalità tradizionale e anche in formato digitale. Per i più grandi invece, webinar e convegni, video tutorial e sfide e quiz online a tema finanziario, assicurativo e previdenziale. E ancora lezioni online e in presenza, podcast, spettacoli teatrali e cineforum. (segue) (Com)