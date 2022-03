Imprese: al via la 10ma edizione della Global Money Week dedicata all’educazione finanziaria dei giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Global Money Week 2022, prosegue la nota, ospiterà nel nostro paese anche un evento internazionale coorganizzato con la Dutch Money Week e il Collegio Carlo Alberto. In questo seminario saranno presentati brevi volumi di educazione finanziaria che fanno parte di un più ampio progetto internazionale dedicato ai giovani. “Educare i bambini e i giovani alla finanza significa educarli a progettare il futuro, prepararli alle grandi sfide personali e sociali che li attendono: dall’allungamento della speranza di vita, all’aumento dei rischi, a un mercato del lavoro in rapida trasformazione”, ha commentato Annamaria Lusardi, direttrice del Comitato Edufin, aggiungendo che la Global Money Week “ci ricorda che queste sfide riguardano tutti i giovani in tutto il mondo e che l’educazione finanziaria è uno strumento formidabile per affrontarle”. Magda Bianco, membro Banca d’Italia nel Comitato Edufin, ha aggiunto che l’evento “parla ai giovani, e la Banca d’Italia ha scelto di farlo attraverso il mondo della scuola, perché la scuola è per tutti: raggiunge ragazzi e ragazze, provenienti da famiglie più o meno agiate, ovunque sul territorio”. E proprio perché è per tutti, ha continuato, la scuola “può ridurre le differenze tra studenti, anche nelle competenze finanziarie”. (Com)