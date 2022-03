Demografia: Blangiardo (Istat), Covid e guerra spingono a ribasso natalità ma si può invertire trend

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista demografico, "il Covid ha impattato da due sostanziali punti di vista. Il primo è l’aumento della mortalità, che è salita - cosa che non accadeva dalla Seconda guerra mondiale - sopra i 700 mila decessi all’anno. Mentre il secondo elemento è un ulteriore abbassamento del livello di nascite. Nel 2021 il bilancio mette in evidenza il superamento, al ribasso, delle 400 mila nate annuo: difatti siamo arrivati a 399 mila nati. La differenza nel 2021, dunque, è di 310 mila morti in più rispetto ai nati, quindi siamo sostanzialmente in una situazione di saldo naturale fortemente negativo e che non è compensato da un saldo migratorio che è solo moderatamente positivo. La popolazione italiana è scesa sotto il livello dei 59 milioni, ed è praticamente tornata indietro al livello del 2007". Siamo di fronte ad un nuovo minimo storico, e soprattutto è una tendenza alla discesa che va avanti dal 2014, quindi anno dopo anno la popolazione è incominciata a diminuire numericamente. Questa è una novità, perché nella storia del nostro Paese questo era successo solo nel 1917-18, a causa della guerra e dell’epidemia di spagnola". Lo ha detto a Skytg24, ospite di "Buongiorno", Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat. (segue) (Rin)