Lazio: Zingaretti visita istituto Garibaldi a Roma e pianta ulivo per "progetto Ossigeno" - foto 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha visitato l'Istituto Tecnico Agrario Statale "Giuseppe Garibaldi" a Roma, dove ha piantato l'ultimo ulivo di oltre mille nuovi alberi, nell’ambito del "progetto Ossigeno". Inoltre, in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti della mafia, il governatore ha partecipato anche allo scoprimento della targa in onore di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a cui sarà intitolato l'oliveto (Rer)