Russia-Cina: viceministro Esteri Rjabkov e ambasciatore Zhang discutono su biolaboratori in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un riferimento molto importante e autorevole che in questi vent’anni si è costruita una grande credibilità a livello giornalistico" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Il viceministro degli Esteri russo, Sergej Ryabkov, ha discusso con l'ambasciatore cinese in Russia, Zhang Hanhui, delle attività biologiche militari degli Stati Uniti in Ucraina. Lo riporta il ministero degli Esteri russo sul proprio sito web. "Da parte russa, l'attenzione è stata attirata sui problemi delle attività biologiche militari statunitensi in Ucraina, sui nostri rispettivi sforzi su piattaforme internazionali specializzate", si legge nel messaggio. Inoltre si osserva come "entrambe le parti hanno sottolineato l'elevata efficienza della cooperazione sino-russa in politica estera". In precedenza il ministero della Difesa russo aveva affermato che gli Stati Uniti hanno speso più di 200 milioni di dollari per le attività dei laboratori biologici in Ucraina, i quali partecipano al programma biologico militare di Washington. (Rum)