Ucraina: Blangiardo (Istat), da profughi impatto importante su demografia italiana

- L'ondata di profughi e rifugiati in fuga dalla guerra in Ucraina "sicuramente" impatterà la demografia italiana. "Nel nostro Paese la popolazione ucraina è una delle prime, delle più presenti. Avevamo un paio di centinaia, di migliaia di persone prima della guerra, e probabilmente questa presenza aumenterà dando anche dei punti di riferimento a chi arriva". Lo ha detto a Skytg24, ospite di "Buongiorno", Gian Carlo Blangiardo, presidente dell’Istat, aggiungendo che "naturalmente aumenterà la componente straniera presente sul nostro territorio, che ad oggi è intorno ai 5,2 milioni circa e che potrebbe accrescersi in maniera piuttosto importante". (Rin)