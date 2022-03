Rifiuti: Diaco (M5s), Zingaretti tace su trasferimento fuori Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nemmeno un anno fa Zingaretti sbraitava, utilizzando epiteti volgari e spregevoli, contro l'amministrazione Raggi, dichiarando che gli italiani si erano stufati di ricevere i rifiuti di Roma. Adesso, a fronte di un'emergenza rifiuti sempre più drammatica ed evidente, tace". Lo dichiara, in una nota, il vicepresidente della commissione ambiente e consigliere capitolino M5s Daniele Diaco. "Sta zitto e buono, con atteggiamento docile e mansueto, anche a fronte della decisione del Campidoglio a trazione dem di spedire l'immondizia di Roma in altre zone d'Italia e persino all'estero. Ora: com'è possibile che lo stesso uomo, alias Zingaretti, che si è adirato con Virginia Raggi approvi adesso di buon grado lo stesso provvedimento preso dalla Giunta Gualtieri?- aggiunge Diaco -. La spazzatura ai tempi di Gualtieri è forse più profumata, meno sporca e più gradevole di quella prodotta dai cittadini romani nemmeno otto mesi fa? O forse, secondo il governatore dem, gli italiani sono stati 'folgorati sulla via di Damasco' e hanno deciso di accettare passivamente e con il sorriso l'immondizia di Roma? Il doppiopesismo di Zingaretti, che se ne frega completamente dei romani per tutelare il suo compagno di partito, è a dir poco riprovevole. Si comporti da rappresentante delle istituzioni e non da uomo di partito intento a mettere gli interessi politici dinanzi al bene della comunità", conclude Diaco.(Com)