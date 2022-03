Cina: capacità installata di energia eolica in aumento del 17,5 per cento a gennaio-febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La capacità installata di energia eolica in Cina si è attestata a 330 milioni di chilowatt nei primi due mesi del 2022, in aumento del 17,5 per cento annuo. Lo riferisce l'Amministrazione nazionale per l'energia, precisando che la capacità installata di energia solare ha raggiunto i 320 milioni di chilowatt durante il periodo, in aumento del 22,7 per cento rispetto al 2021. Alla fine del mese scorso, la capacità totale di produzione di energia installata è aumentata del 7,8 per cento annuo a 2,39 miliardi di chilowatt. La seconda economia mondiale prevede di aumentare il consumo di energia pulita di circa il 25 per cento entro il 2030 e di oltre l'80 per cento nel 2060, anno in cui punta a raggiungere la neutralità carbonica.(Cip)