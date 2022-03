Kosovo: Kusari-Lila (Vetevendosje), nessuna richiesta da Serbia per svolgimento elezioni nel nostro territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mimoza Kusari-Lila, capogruppo del Movimento Vetevendosje, ha detto che le autorità del Kosovo non hanno ricevuto alcuna richiesta da parte della Serbia per autorizzare lo svolgimento delle elezioni nel territorio kosovaro. Parlando ai giornalisti dopo un incontro con la presidenza del Parlamento, la deputata del partito governativo di Pristina ha spiegato che una risposta a tale possibile richiesta in vista del voto in programma in Serbia il 3 aprile sarebbe basata "sulla legislazione applicabile del Kosovo e sulle pratiche europee". (Alt)