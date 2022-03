Kosovo-Serbia: premier Kurti, incontro di alto livello più difficile dopo azioni russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione della Serbia di votare all'Onu la condanna dell'intervento militare in Ucraina "è stata forzata", secondo quanto affermato in precedenza , ospite dell'emittente "Tv Happy". Secondo l'ambasciatore, il voto è stato frutto di una grande pressione, "forse la più forte" finora da parte di Stati Uniti e Unione europea. Bocan-Harcenko ha poi sottolineato che il percorso di adesione della Serbia all'Unione europea "non è mai stato un ostacolo allo sviluppo delle relazioni tra Belgrado e Mosca". Riguardo alla situazione in Ucraina, l'ambasciatore ha dichiarato che la Russia "sta facendo di tutto per porre fine al conflitto" e per non rinunciare ai colloqui. Il diplomatico ha anche osservato che la sicurezza della popolazione civile in Ucraina è la cosa più importante per la Russia. (segue) (Alt)