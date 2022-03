Serbia-Austria: cancelliere Nehammer oggi a Belgrado, Ue "incompleta" senza Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Austria ritiene che l'Unione europea non sia completa senza i Balcani occidentali. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Karl Nehammer alla stampa di Belgrado in occasione della sua visita oggi in Serbia. Nehammer avvia così un più ampio tour nei Balcani occidentali che lo vedrà domani anche in Bosnia Erzegovina ed infine in Kosovo. "Non dobbiamo lasciare questa importante regione dell'Europa, nelle nostre immediate vicinanze, ad altri attori come la Russia, e non permetteremo la destabilizzazione di quella regione. È importante per me, soprattutto ora con la guerra in Ucraina, visitare i Balcani occidentali", ha sottolineato il cancelliere austriaco. Nehammer sarà accolto oggi a Belgrado dalla premier Ana Brnabic nella sede di Palazzo Serbia. (segue) (Seb)