Speciale difesa: Balcani, premier kosovaro Kurti, Mosca può usare Belgrado per diffondere conflitti

- Il Cremlino potrebbe usare Belgrado ed i serbi in Bosnia Erzegovina per diffondere conflitti nei Balcani occidentali. E' quanto dichiarato dal primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un'intervista al quotidiano turco "Milliytet". "Perché loro vogliono produrre una nuova Conferenza di Yalta che provochi divisioni e crei un'imposizione violenta. Per questo penso che i sei Paesi dei Balcani in generale ed il Kosovo in particolare sono a rischio", ha affermato Kurti. "La Serbia ha cercato il denaro dell'Ue e le armi della Russia per oltre 10 anni. E continua a comprare equipaggiamenti militari dalla Russia e dalla Bielorussia", ha dichiarato il premier kosovaro auspicando che l'Ue dica a Belgrado "il prima possibile" che i fondi europei non verranno concessi senza l'adesione ai valori europei. Kurti ha poi fatto notare che "la Serbia ha stanziato il 3 per cento del Pil nazionale per la difesa. Ci sono 14 Mig-19, otto dei quali forniti dalla Bielorussia e sei dalla Russia", ha affermato auspicando invece l'integrazione del Kosovo nella Nato. (Alt)