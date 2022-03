Kosovo: premier Kurti, entro l'anno domanda di adesione all'Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo farà domanda per l'adesione all'Unione europea quest'anno. Lo ha detto il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, in un'intervista all'emittente televisiva svizzera "Blick". Kurti ha auspicato che i cinque Paesi membri dell'Ue che ancora non riconoscono l'indipendenza di Pristina facciano passi significativi per cambiare tale posizione. "Siamo in contatto con i Paesi che non ci riconoscono", ha sottolineato Kurti evidenziando che quattro di questi sono anche membri della Nato: Spagna, Slovacchia, Grecia e Romania. Secondo Kurti, tali Paesi devono dimostrare "maturità" in modo da far avanzare l'integrazione euro-atlantica del Kosovo.(Alt)