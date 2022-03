Kosovo: primo ministro Kurti, siamo ancora in pericolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Kurti "ci sono elementi che ci possono fare prevedere il futuro. I serbi spendono il 2,9 per cento del Pil nelle forze armate e hanno aumentato il budget del 70 per cento dal 2015 al 2021. L'aumento ha spinto la Croazia a spendere un miliardo di dollari in aerei caccia. La Serbia ha 40 Mig, 8 'donati' dalla Bielorussia e 6 dalla Russia. Ha 30 carri armati T72 e altri 30 blindati, e il sistema russo di difesa aerea. Nel 2012, prima di Vucic, c'erano due programmi militari comuni tra Russia e Serbia. Nel 2016 erano 50, l'anno scorso cento. Il centro Sputnik nei Balcani è a Belgrado; e a 160 chilometri da Pristina c'è il 'Centro umanitario' russo". "Sono il cuore della guerra ibrida nei Balcani occidentali, - conclude Kurti - e come abbiamo visto non è sostitutivo della guerra: è la sua preparazione". (Res)