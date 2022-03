Roma: Ferrara (M5s), da maggioranza due Consigli zero delibere, città campa con idee Raggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "La convocazione di due Consigli questa settimana senza nessuna delibera all'ordine dei lavori la dice lunga sui ritardi accumulati in Campidoglio. Basterebbe fare una valutazione attenta di cosa è passato in Aula per accorgersi che le uniche delibere presentate, votate e approvate in Assemblea Capitolina sono farina del sacco della precedente Amministrazione". Così in una nota il consigliere capitolino del M5s e vicepresidente dell'Assemblea capitolina Paolo Ferrara. "Dalla maggioranza al massimo sono arrivate delle mozioni, cioè praticamente delle dichiarazioni di intenti e basta. Nei fatti la Roma governata da 'quelli bravi', che hanno fatto campagna elettorale contro Virginia Raggi, campa ancora delle idee di Virginia Raggi. E questo a noi fa anche piacere, ma il tempo scorre. Questa settimana passerà nel nulla. Sarà lo stesso per quella dopo? E quella dopo ancora? La luna di miele dell'attuale amministrazione ormai è scaduta: è ora che Gualtieri e i suoi inizino a lavorare"(Com)