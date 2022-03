Vietnam-Malesia: premier Pham Minh Chinh incontra omologo Ismail Sabri Yaakob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Malesia Ismail Sabri Yaakob, giunto ieri in visita ufficiale in Vietnam, su invito dell’omologo vietnamita Pham Minh Chinh, è stato ricevuto oggi con una cerimonia d’onore al Palazzo presidenziale di Hanoi, prima del colloquio tra i premier. Il programma dell’incontro, secondo le anticipazioni del ministero degli Esteri malese, comprende l’esame del Piano d’azione 2021-2025 della partnership strategica e un confronto su questioni regionali e internazionali di interesse. I due leader, inoltre, assisteranno allo scambio di protocolli d’intesa sulla cooperazione legale, diplomatica e in materia di lavoro; sarà scambiata anche una lettera d’intenti tra le agenzie di stampa “Vietnam News Agency” (“Vna”) e “Bernama”. (segue) (Fim)