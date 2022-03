Vietnam-Malesia: premier Pham Minh Chinh incontra omologo Ismail Sabri Yaakob (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier della Malesia è accompagnato da una delegazione comprendente i ministri degli Esteri, Saifuddin Abdullah, e del Commercio internazionale e dell’industria, Mohamed Azmin Ali. Ieri, come ha riferito il ministero degli Esteri di Hanoi, Saifuddin ha incontrato l’omologo vietnamita, Bui Thanh Son, col quale ha parlato delle misure per il rafforzamento delle relazioni bilaterali, con particolare riferimento a quelle decise lo scorso novembre in sede di Commissione congiunta sulla cooperazione economica, scientifica e tecnica. I due hanno discusso anche delle celebrazioni del 50mo anniversario dei rapporti diplomatici, nel 2023, e del coordinamento nell’ambito dell’Asean, l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico, e di altre organizzazioni. (Fim)