Sicilia: accordo Regione e Amazon, via a corsi per le imprese per sviluppare competenze digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà nelle giornate del 29, 30 e 31 marzo il bootcamp "Accelera con Amazon", il corso intensivo digitale gratuito, progettato da Mip Politecnico di Milano e tenuto da Amazon, in collaborazione con la Regione Siciliana, dedicato a piccole e medie imprese e startup per sviluppare le competenze digitali per vendere online. Lo ha reso noto un comunicato della Regione siciliana. "Grazie al protocollo che abbiamo firmato a dicembre con Amazon – ha spiegato l'assessore regionale alle Attività produttive, Mimmo Turano – abbiamo la possibilità di offrire alle pmi e startup siciliane un'importante opportunità formativa che consentirà di acquisire le competenze necessarie per digitalizzarsi e lanciare la propria attività on line a livello nazionale e internazionale. L'obiettivo per le nostre imprese è colmare il gap che esiste con le concorrenti europee soprattutto alla luce della pandemia e dei recenti eventi internazionali che obbligano ad una presenza assolutamente competitiva online". (Ren)