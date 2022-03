Genova: controlli del fine settimana, 5 denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Genova hanno effettuato un servizio straordinario intensificando i servizi volti a garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine effettuando numerosi posti di controlli alla circolazione stradale anche nei pressi di locali notturni e caselli autostradali, identificando circa 200 persone e controllando 70 autoveicoli. Nel corso dei controlli, 3 automobilisti genovesi, di età compresa tra i 20 e 25 anni, sono risultati positivi al test con l’etilometro, in alcuni casi con un tasso alcolemico che superava anche di 3 volte il massimo consentito. Sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza con contestuale ritiro della patente di guida. A Nervi (Genova) la pattuglia della locale stazione carabinieri ha denunciato all’Autorità Giudiziaria per porto di armi o oggetti atti ad offendere e minaccia aggravata un italiano di 65enne gravato da pregiudizi di polizia. La pattuglia è intervenuta in viale delle Palme dove, poco prima, il soggetto, a seguito di un dissidio per futili motivi con un passante, lo avrebbe minacciato brandendo un coltello. Un equipaggio dell’aliquota radiomobile della Compagnia Carabinieri di Arenzano (Ge), a seguito di indagini scaturite da una denuncia sporta da un giovane, ha denunciato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma un 20enne italiano che, nei giorni scorsi, dopo una lite avrebbe aggredito il giovane colpendolo con un pugno al volto e poi ferendolo con un coltello all’altezza del labbro, procurandogli lesioni guaribili in 10 giorni.(Ren)