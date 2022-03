Marocco: Papatheu (FI), ok Spagna su Sahara occidentale, ora tocca all’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione per la scelta del governo spagnolo di sostenere l’iniziativa marocchina di autonomia del Sahara occidentale. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia e vicepresidente della delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare dell’Iniziativa centro europea, Urania Papatheu. “Un passo in avanti - spiega - che consolida la sovranità marocchina sul Sahara Occidentale e che contribuisce a rafforzare la stabilità e la pace nell'area euromediterranea. La posizione spagnola si aggiunge a quella di diversi Paesi tra cui Stati Uniti, Francia e Germania. Ora, tocca all’Italia - continua la parlamentare di FI -. Auspico che anche l’Algeria si renda conto che il futuro dei nostri popoli è nella promozione dell'integrazione e della cooperazione, e non nella promozione dei separatismi". (Com)