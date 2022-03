Galles: il governo mette al bando gli schiaffi ai bambini, per i laboristi è “legge storica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Galles è stato vietato di schiaffeggiare i bambini. La modifica della legge, entrata in vigore lunedì, è stata salutata come "storica" dal governo gallese, guidato dal Partito laborista, e da un certo numero di sostenitori della protezione dell'infanzia, che hanno chiesto all'Inghilterra di seguire l'esempio. Ai cittadini gallesi, inoltre, viene imposto di contattare i servizi sociali o la polizia qualora vedano un genitore o un tutore che infligga delle punizioni fisiche a un minore. I critici della misura, compresi i conservatori gallesi, hanno espresso preoccupazione per il fatto che ciò criminalizzerebbe i genitori che cercano di fare del loro meglio per fornire un’educazione ai bambini e rischierebbe di creare una "cultura della Stasi", ovvero un modello per cui un genitore potrebbe subire una segnalazione dai propri vicini, che verrebbero additati come delle sorte di “spie”. La legislazione che è entrata in vigore rimuove la difesa della "punizione ragionevole" in vigore dall'epoca vittoriana in Inghilterra e Galles e rende illegale qualsiasi forma di punizione fisica contro i bambini, come schiaffi e percosse di qualsiasi genere. La legge si applicherà a tutti in Galles, compresi i turisti.(Rel)