Senegal: al via a Dakar il nono Forum mondiale dell'acqua, presente la viceministra Sereni

24 luglio 2021

- Si aprono oggi a Dakar, in Senegal, i lavori del nono Forum mondiale dell'acqua, per la prima volta ospitato in un Paese dell'Africa sub-sahariana. Il Forum, che si svolgerà fino al 26 marzo sotto il tema "Sicurezza dell'acqua per la pace e lo sviluppo", sarà inaugurato dal capo di Stato senegalese e presidente di turno dell'Unione africana, Macky Sall, e prevede una significativa presenza di capi di Stato e di governo, istituzioni e rappresentanti internazionali. Per l'Italia sarà presente la viceministra degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Marina Sereni, che resterà a Dakar fino a venerdì e per l'occasione avrà una serie di incontri bilaterali. Il Forum di Dakar si pone l'obiettivo di rafforzare le azioni nel mondo per l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienici per centinaia di milioni di persone che ne sono ancora private, in particolare in Africa, Asia e America latina. Il Forum "Dakar 2022" si concentrerà su quattro priorità, vale a dire: sicurezza e igiene dell'acqua; acqua per lo sviluppo rurale; cooperazione; finanziamento, governance, gestione della conoscenza e innovazione. Il processo sarà guidato da gruppi di lavoro specializzati strutturati intorno alle quattro priorità; ciascun gruppo di lavoro sarà guidato dal Senegal e dal Consiglio mondiale dell'acqua e supportato da partner strategici (governi, organizzazioni intergovernative, bilaterali e multilaterali, istituzioni finanziarie e organizzazioni non governative). (Res)