Imprese: Intesa Sanpaolo lancia piattaforma digitale per favorire uso fondi Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo implementa il sostegno alle imprese e agli enti italiani interessati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) lanciando la piattaforma digitale “Incent Now”. Nell’arco del Piano d’Impresa 2022-2025, Intesa Sanpaolo intende supportare l’economia reale con un programma dedicato alle iniziative del Pnrr, mettendo a disposizione oltre 400 miliardi di euro di nuovi finanziamenti a medio-lungo termine, di cui 270 a favore del mondo delle imprese. La Banca - si legge in una nota - ha creato team cross-funzionali dedicati alle iniziative del Pnrr, coinvolgendo tutte le competenze interne al Gruppo, in primis quelle della Divisione Imi Corporate & Investment Banking diretta da Mauro Micillo e della Divisione Banca dei Territori diretta da Stefano Barrese. L’obiettivo è fornire pieno supporto a imprese ed enti per cogliere appieno le opportunità del Pnrr con un’offerta di prodotti e servizi dedicati. Incent Now, frutto della collaborazione con Deloitte, verrà messa a disposizione gratuitamente a tutti i clienti. La piattaforma digitale sarà costantemente aggiornata 2 con le informazioni relative alle misure e ai bandi resi pubblici da enti istituzionali nazionali ed europei nell’ambito della pianificazione del Pnrr. Ciascun cliente potrà individuare rapidamente le migliori opportunità sulla base del suo profilo, del suo settore di attività e del suo territorio e raccogliere le informazioni utili per presentare i propri progetti di investimento concorrendo all’assegnazione dei fondi pubblici. Intesa Sanpaolo proporrà ai clienti che utilizzeranno Incent Now un’ampia gamma di soluzioni, anche di tipo assicurativo e formativo, facilitando l’anticipo di contributi a fondo perduto, l’acquisto dei crediti fiscali, le fidejussioni necessarie per la partecipazione alle gare e il ricorso a strumenti finanziari a integrazione degli incentivi. Nella convinzione che le misure del Pnrr possano essere uno stimolo per gli investimenti delle imprese di ogni dimensione in una logica di ammodernamento del Paese e di recupero di competitività, Intesa Sanpaolo metterà a disposizione finanziamenti dedicati che, cumulati con le risorse pubbliche, consentiranno la realizzazione di progetti ampi e trasformativi. (segue) (Com)