Imprese: Intesa Sanpaolo lancia piattaforma digitale per favorire uso fondi Pnrr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto indicato dal Piano d’Impresa 2022-2025, verrà posta particolare attenzione agli investimenti dedicati a infrastrutture sostenibili, transizione energetica e digitale, crescita delle start-up, terzo settore, imprenditorialità femminile e giovanile e interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno. A supporto delle imprese e degli enti che hanno la necessità di essere accompagnati nella preparazione e nella gestione dei bandi per l’ottenimento dei fondi previsti dal Pnrr, Intesa Sanpaolo fornirà la consulenza di partner qualificati e professionali, profondi conoscitori del mondo della finanza agevolata, e servizi professionali a imprese e PA, quali ForValue e Deloitte. “Con Incent Now i nostri clienti potranno trovare su un’unica piattaforma digitale gratuita informazioni utili e dettagliate relative ai bandi del Next Generation – afferma Micillo -. Incent Now sarà un ulteriore strumento a beneficio dei nostri clienti per l’utilizzo delle risorse del Pnrr e ci consentirà di supportarli al meglio con strumenti finanziari ad hoc, grazie a un approccio mirato alle loro specifiche esigenze”. “Abbiamo sviluppato la nuova piattaforma per divulgare le misure del governo nell’ambito del Next Generation e renderle accessibili alle imprese, nel nostro caso, a oltre 1.200.000 PMI e micro-imprese clienti della Banca dei Territori, incluse circa 800 filiere – dichiara Barrese -. Per queste realtà la Banca agirà, attraverso Incent Now, come catena di trasmissione per consentire a tutti di individuare il bando più adatto, supportando le imprese con i prodotti e servizi che il Gruppo e i suoi partner possono mettere in campo 3 di volta in volta. Nostro obiettivo è quello di mettere in connessione i grandi progetti del programma con la rete delle PMI italiane, essenziale per il rafforzamento del sistema produttivo”, conclude. (Com)