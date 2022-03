Sardegna: a Cagliari nuovo progetto di WiFi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Passa per la tecnologia la crescita della città di Cagliari che si affaccia sempre di più verso il futuro. In questa chiave va, infatti, letta la sottoscrizione di un accordo tra l'amministrazione comunale e Fastweb grazie alla quale il capoluogo sardo potrà, entro il 2023, dotarsi di nuovi impianti di videosorveglianza, avere una rete WiFi più potente e acquisire dati tramite appositi sensori che verranno collocati nei punti strategici. Un passo avanti verso una Smart City tra le più all'avanguardia d'Italia quello presentato dal Sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. “L'obiettivo principale – ha spiegato il primo cittadino cagliaritano – è aumentare la sicurezza dei concittadini attraverso il potenziamento del sistema di telecamere in zone particolarmente sensibili, come le aree intorno agli edifici scolastici, le zone del commercio e della movida. Ma vogliamo anche pensare ai servizi utili per tutti come un WiFi più efficace per tutti e una serie di sensori che ci daranno parecchie informazioni sulla nostra città perché finiranno in una grande “control room” che diventerà uno strumento utile all'amministrazione per prendere le sue scelte”. (segue) (Rsc)