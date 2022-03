Sardegna: a Cagliari nuovo progetto di WiFi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evoluzione tecnologica abbraccia più campi e assicura molteplici esigenze per l'amministrazione che potrà adottare scelte maggiormente consapevoli utilizzando i dati raccolti ma allo stesso tempo potrà sfruttare le dotazioni tecnologiche per dare ai cittadini una maggiore sicurezza. E questo verrà fatto con numeri e immagini alla mano che consentiranno di prendere decisioni non più, in alcune occasioni, superate nel tempo, ma di avere uno spaccato attuale e aggiornato su quanto accade.“Era – ha aggiunto Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale – una richiesta forte quella del WiFi e della videosorveglianza perché la cittadinanza chiede servizi e tranquillità. La sicurezza è fondamentale e l'utilizzo di strumenti come questi non deve certo essere vissuta come la presenza di un occhio indiscreto ma come uno strumento per dare serenità che mancava da tanto”. Un percorso che sarà necessariamente fatto a tappe ma al quale Cagliari arriva con il deciso intento di farsi trovare pronta per dare già a fine 2023 le prime conferme ai suoi cittadini. (segue) (Rsc)