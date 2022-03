Sardegna: a Cagliari nuovo progetto di WiFi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ci fa piacere avere accanto Fastweb – ha proseguito il sindaco Truzzu – perché avere un partner così importante ci aiuta nel nostro percorso di miglioramento tecnologico”. Dalle scuole, alla movida passando per il centro città e i percorsi turistici, sarà una città tecnologicamente avanzata, sicura e a misura di cittadino e di turista, come ha confermato l'assessore all'Innovazione tecnologica, Alessandro Guarracino: “Importante sottolineare che non si tratta solo di un progetto di videosorveglianza ma di un qualcosa molto più ampio rispetto alle implementazione dell'attuale dotazione. Anche perché utilizzeremo le immagini non solo per la sicurezza e la sorveglianza, ma in ambiti differenti come il traffico, l'ambiente, il territorio in generale. Era, poi, in chiave turistica, migliorare la qualità delle connessioni disponibili alla rete Free WiFi. In più, i sensori IoT ci consentiranno di rilevare tutta una serie di parametri importanti per la programmazione delle politiche di varia natura: mobilità, controllo delle masse, ambiente, inquinamento e altro ancora”. (segue) (Rsc)