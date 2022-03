Sardegna: a Cagliari nuovo progetto di WiFi, videosorveglianza e monitoraggio ambientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prezioso in questo contesto anche l'apporto dell'Università di Cagliari che prenderà parte al progetto dando un contributo importante soprattutto nel monitoraggio delle isole di calore. La parte tecnica è affidata al Servizio Innovazione tecnologica, guidato dal dirigente Riccardo Castrignanò. “Uno degli aspetti più interessanti è che i dati si evolveranno in cloud e questo ci permetterà un più ampio utilizzo dei dati, ma soprattutto di poterlo fare in tempo reale”. “Ci fa piacere – ha concluso Onofrio Pecorella, Head of Local Government Sales Fastweb – aver dato il nostro contributo ad un progetto così ambizioso fatto dal Comune. Un progetto che guarda al presente ma con una forte proiezione verso il futuro. Ed è importante che accanto a noi ci sia anche l'Università perché significa che pubblico e privato possono collaborare per dare valore alla comunità”. (Rsc)