Tunisia: Saied, oltre mezzo milione di persone hanno partecipato a consultazione online

- Il numero dei partecipanti alla consultazione online tenutasi in Tunisia, il cui termine massimo è scaduto ieri a mezza notte, ha superato il mezzo milione, nonostante "sospetti, ostacoli e minacce". A renderlo noto è stato il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, confermando che "non è stato speso un centesimo dei fondi pubblici" per l'organizzazione della consultazione, avviata al fine di raccogliere proposte per una nuova Costituzione. Infatti, il progetto era stato criticato da più parti in quanto un potenziale "spreco di fondi pubblici". Saied ha anche aggiunto che, dopo l'esame dei risultati ottenuti, verrà aperta la strada per il dialogo nazionale in modo, che "il popolo abbia l'ultima parola il giorno in cui verrà organizzato il referendum, il 25 luglio". (Tut)