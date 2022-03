Ungheria: caccia Gripen decollati dopo allarme bomba su volo da Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Caccia ungheresi Gripen sono decollati dopo che stmane è emerso un allarme bomba su un volo civile turco partito da Istanbul e diretto a Mosca. Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Budapest. L’allarme è stato ricevuto quando il velivolo si trovava sui cieli della Polonia. Conseguentemente, il centro operativo aereo combinato della Nato ha ordinato ai Gripen ungheresi di decollare. Giunto nello spazio aereo dell’Ungheria, l’aereo turco è stato identificato e scortato al confine con la Romania. I caccia sono rimasti a pattugliamento dell’area dopo che il velivolo ha abbandonato lo spazio aereo nazionale, per poi tornare alla base aerea di Kecskemet. Secondo quanto ha riferito il portale “index.hu”, un incidente analogo è avvenuto sabato scorso. Allora l’allarme bomba aveva riguardato un Airbus A321 decollato dalla Georgia e diretto in Polonia. In quel caso a decollare erano stati caccia romeni. (Vap)