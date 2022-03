Francia: Le Pen, nessuna "ammirazione particolare" per Zelensky

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La candidata alle presidenziali francesi di aprile Marine Le Pen dice di non avere una "ammirazione particolare" per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, che "si comporta come un capo di Stato". Intervenendo ai microfoni dell'emittente radiotelevisiva "France info", Le Pen ha spiegato che non sarà presente all'Assemblea nazionale il 23 marzo prossimo quando Zelensky si esprimerà in videoconferenza a causa di impegni presi da tempo. "Ho mostrato la mia solidarietà prima di tutto con il popolo ucraino" e "con i rifugiati" che devono essere accolti "in buona condizioni", ha detto Le Pen. (Frp)