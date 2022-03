Ucraina: Zelensky, Germania smetta di finanziare la macchina militare della Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania non dovrebbe finanziare la macchina militare della Russia, ma al contrario dovrebbe sospendere tutte le relazioni economiche con Mosca al fine di privarla dei fondi per continuare la guerra in Ucraina. Lo ha affermato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio rivolto ai manifestanti scesi nelle strade a Berlino a sostegno di Kiev, "Non un solo euro per gli occupanti, bisogna chiudere loro tutti i porti, non fornire merci, rinunciare alle risorse energetiche russe", ha dichiarato Zelensky. Il capo di Stato ha poi ricordato che quando la Germania ha negoziato le forniture di gas con la Russia, "abbiamo avvertito i vostri politici che era pericoloso. Abbiamo detto che erano necessarie sanzioni per impedire l'inizio di questa guerra". (Kiu)