Nepal-Cina: ministro degli Esteri Wang Yi in visita ufficiale a Katmandu dal 25 al 27 marzo (2)

- La visita era stata annunciata nei giorni scorsi dal quotidiano nepalese “The Kathmandu Post”, sulla base di indiscrezioni governative, sottolineando che si tratta della prima di alto livello da parte cinese da quando in Nepal si è insediato il primo ministro Deuba. Secondo la testata, a ottobre il ministro degli Esteri Khadka era stato invitato in Cina, ma l’invito non si è concretizzato a causa della pandemia di coronavirus. Il giornale, inoltre, ha evidenziato he la visita di Wang fa seguito alla ratifica da parte del Nepal dell’accordo con l’agenzia indipendente di aiuti allo sviluppo statunitense Millennium Challenge Corporation (Mcc), riguardante finanziamenti di opere infastrutturali per mezzo miliardo di dollari. La ratifica è stata votata il 27 febbraio dopo settimane di discussioni politiche, anche all’interno della coalizione di maggioranza guidata dal Congresso nepalese (Nc) del premier, mentre dall’opposizione l’ex primo ministro e presidente dell’Uml Oli ha avuto un incontro virtuale con Song Tao, responsabile del dipartimento relazioni internazionali del partito comunista cinese (Pcc). (segue) (Inn)